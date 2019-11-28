Mutluluğa yelken açtılar
Her ikisi de Rest Property Emlak'ta çalışan Vitalii Shcherbakov ve Viktoriia Andriienko, Ev Vie Beach'te yapılan şık bir tören ile evlendi
PORTAKAL 28.11.2019, 18:38
ALANYA'NIN keyifli mekanlarından olan En Vie Beach'teki düğün akşam saatlerinde başladı. Günbatımında kıyılan nikahın ardından konuklarla bol bol sohbet eden Vitalii ve Viktoriia'nın neşesine diyecek yoktu. Daha sonra zengin menülü bir akşam yemeği ile ağırlanan davetliler, ilerleyen saatlerde canlı müzik eşliğinde eğlendi. Gecede ev sahipliği yapan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Üyesi ve Rest Property kurucularından Nihat Tufan ise genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
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