Mutluluğa yelken açtılar
Bir süredir nişanlı olan Aslıhan Has ve Adem Çelik, dillere destan bir düğünle evlendi. Genç çiftin renkli düğünlerine çok sayıda davetli katıldı
PORTAKAL 16.09.2019, 22:38 16.09.2019, 22:40
HAS Orman Ürünleri sahibi Mehmet Has ve Zahide Has çiftinin kızları Aslıhan, Şenay ve Adem Çelik çiftinin oğulları Uğur ile dünyaevine girdi. Genç çiftin düğünleri Banana Beach Otel'de yapıldı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'in kıydığı nikahta ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'evet' diyen Aslıhan ve Uğur'un heyecanlı halleri görülmeye değerdi. Alanya'nın sevilen sesi Cüneyt Güzel'in sahne aldığı düğünde doyumsuz bir eğlence yaşandı. Vur patlasın çal oynasın eğlenen davetliler, düğün sonunda genç çifti tebrik etmeyi ihmal etmedi.
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