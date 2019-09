Mutluluğa yelken açtılar

HAS Orman Ürünleri sahibi Mehmet Has ve Zahide Has çiftinin kızları Aslıhan, Şenay ve Adem Çelik çiftinin oğulları Uğur ile dünyaevine girdi. Genç çiftin düğünleri Banana Beach Otel'de yapıldı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'in kıydığı nikahta ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'evet' diyen Aslıhan ve Uğur'un heyecanlı halleri görülmeye değerdi. Alanya'nın sevilen sesi Cüneyt Güzel'in sahne aldığı düğünde doyumsuz bir eğlence yaşandı. Vur patlasın çal oynasın eğlenen davetliler, düğün sonunda genç çifti tebrik etmeyi ihmal etmedi.