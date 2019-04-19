Mutluluğa yelken açtılar

ERENLER Otomotiv'in genç patronu olan Tataroğlu lakaplı Rıdvan Eren, Aslıhan Garip ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda Eşkilik Düğün Salonu'nda yapılan mütevazı düğüne çok sayıda davetli katıldı. Aslıhan ve Rıdvan'ın mutlu günlerine, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu da davetliydi. Genç çifti yalnız bırakmayan Çavuşoğlu çifti, Aslıhan ve Rıdvan'a mutluluklar diledi. Davetlilerin Alanya'ya özgü zengin menülü bir yemek ile ağırlandığı renkli düğün görülmeye değerdi.



