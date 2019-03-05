Mutluluğa uçtular

SEVİNÇ ve Yüksel Şeker'in güzel kızları Senem ile Nevin ve Metin Günbeyi çiftinin oğulları Emrah, çok sayıda davetlinin katıldığı renkli bir törenle evlendi. Alanya Öğretmenevi'nde yapılan nikah töreninde mutlu anlar yaşandı. Davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyen Senem ve Emrah, ilk danslarını ise romantik bir şarkı eşliğinde gerçekleştirdi. Düğün töreninin ardından tebrikleri kabul eden yeni evli çiftin heyecanlı halleri görülmeye değerdi.



Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 15:35