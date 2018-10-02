Mutluluğa ilk adım

Teknik Direktör Ali Haydar Durusoy'un kızı Didem Durusoy ve Anıl Kasap, aile arasında yapılan şık bir törenle nişanlandılar

Mutluluğa ilk adım
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ALANYA'NIN tanınmış spor adamlarından olan teknik direktör Ali Haydar Durusoy ve Esma Durusoy'un kızları Didem Durusoy, İlknur ve Teoman Kasap'ın oğulları Anıl Kasap ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında yapılan nişan törenine çiftin yakın akrabaları ve dostları katıldı. Aile büyüklerinden Hasan Yılmaz'ın taktığı yüzüklerin ardından davetlilere çikolata ve kolonya ikram eden Didem ve Anıl'ın heyecanlı halleri görülmeye değerdi. Nişan töreninin ardından şık bir mekanda yemek yiyen Durusoy ve Kasap aileleri, evlatlarını nişanlayarak dünür olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 01:03
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