Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
100866
ALTIN
179.926
DOLAR
4.2574
STERLİN
5.7775
EURO
5.0809
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası telefonları çökertiyor
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 8 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türk bilim insanlarından kanser ilacı için dev adım
Türk bilim insanlarından kanser ilacı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Mutluluğa ilk adım

Club Begonvil, keyifli bir nişan törenine sahne oldu. Cansu Aslan ve Burak Erciyes, evlilik yolunda ilk adımı nişanlanarak attı 

Mutluluğa ilk adım

Club Begonvil, keyifli bir nişan törenine sahne oldu. Cansu Aslan ve Burak Erciyes, evlilik yolunda ilk adımı nişanlanarak attı 

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:22
Mutluluğa ilk adım
banner404

ASLAN Ailesi'nin muhasebeci kızları Cansu Aslan, Erciyes Ailesi'nin mühendis oğulları Burak Erciyes ile nişanlandı. Genç çiftin Club Begonvil'de yapılan nişan törenlerine, her iki ailenin de yakın dost ve akrabaları katıldı. Begonvil'e el ele giren yeni nişanlı çift, davetlilerin alkışları arasında ilk danslarını yaptı. Ardından aile büyükleri çiftin nişan yüzüklerini taktı. Renkli nişanda ise Alanya'nın sevilen seslerinden Orhan Zencirbağ sahne aldı. Hareketli şarkıları ile genç çift ve davetlileri coşturan Orhan, geç saatlere kadar keyifli bir eğlence yaşattı. Nişan sonunda tebrikleri kabul etden Cansu ve Burak'ın mutlulukları görülmeye değerdi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 07.05.2018 16:41
Anahtar Kelimeler:
Cansu AslanClub Begonvil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da geceler renklendi
Alanya'da geceler renklendi
Eğlence turu 
Eğlence turu 
 Onlar erdi muradına...
 Onlar erdi muradına...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim