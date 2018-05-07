Mutluluğa ilk adım

ASLAN Ailesi'nin muhasebeci kızları Cansu Aslan, Erciyes Ailesi'nin mühendis oğulları Burak Erciyes ile nişanlandı. Genç çiftin Club Begonvil'de yapılan nişan törenlerine, her iki ailenin de yakın dost ve akrabaları katıldı. Begonvil'e el ele giren yeni nişanlı çift, davetlilerin alkışları arasında ilk danslarını yaptı. Ardından aile büyükleri çiftin nişan yüzüklerini taktı. Renkli nişanda ise Alanya'nın sevilen seslerinden Orhan Zencirbağ sahne aldı. Hareketli şarkıları ile genç çift ve davetlileri coşturan Orhan, geç saatlere kadar keyifli bir eğlence yaşattı. Nişan sonunda tebrikleri kabul etden Cansu ve Burak'ın mutlulukları görülmeye değerdi.