Mutluluğa 'Evet' dediler 

ALANYA Belediyesi Nikah Dairesi'nde düzenlenen törene kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Mesut Bakkal, antrenörler, futbolcular, genç çiftin yakınları ve davetliler katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve teknik direktör Mesut Bakkal yaptı. Nikah defterini alkışlar eşliğinde imzalayan genç çift daha sonra tebrikleri kabul ederek törene katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiftin düğünü ise 29 Haziran'da Mersin'de yapılacak.
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