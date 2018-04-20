Mutluluğa 'Evet' dediler

ALANYA Belediyesi Nikah Salonu, genç bir çiftin daha mutlu günlerine sahne oldu. Alanyum AVM içerisindeki Türk Telekom Bayii Mağaza Müdürü Uğur Mustafa Kısa, bir süredir nişanlı olduğu Meltem Sertgöz ile dünya evine girdi. Çiftin nikah törenlerine, akrabaları, arkadaşları ve yakınları büyük ilgi gösterdi. Davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyen genç çift, nikah sonunda tebrikleri kabul etti.