Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çığır açacak buluş! Derinin rengi değişip kanseri haber verecek
Çığır açacak buluş! Derinin rengi...
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi...
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor

Mutluluğa 'Evet' dediler

1 Mayıs'ta yapılacak düğünleri ile evlenecek olan Uğur Mustafa Kısa ve Meltem Sertgöz, önceki gün nikah kıydı 

Mutluluğa 'Evet' dediler

1 Mayıs'ta yapılacak düğünleri ile evlenecek olan Uğur Mustafa Kısa ve Meltem Sertgöz, önceki gün nikah kıydı 

20 Nisan 2018 Cuma 15:46
Mutluluğa 'Evet' dediler
banner404

ALANYA Belediyesi Nikah Salonu, genç bir çiftin daha mutlu günlerine sahne oldu. Alanyum AVM içerisindeki Türk Telekom Bayii Mağaza Müdürü Uğur Mustafa Kısa, bir süredir nişanlı olduğu Meltem Sertgöz ile dünya evine girdi. Çiftin nikah törenlerine, akrabaları, arkadaşları ve yakınları büyük ilgi gösterdi. Davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyen genç çift, nikah sonunda tebrikleri kabul etti. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Nikah Salonu1 MayısUğur Mustafa KısaMeltem Sertgöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
Kalabalık buluşma
Kalabalık buluşma
Aile yemeği 
Aile yemeği 

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim