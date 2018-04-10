Mutluluğa 'Evet' dediler

DİLEK ve Aydın Arıcı, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Genç çift için Keyf-i Ala Restoran'da yapılan düğüne çok sayıda davetli katıldı. Davetliler arasında AKP Antalya Milletvekilleri Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, AKP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da vardı. Düğün salonuna davetlilerin alkışları arasında giren Dilek ve Aydın, ilk danslarını ise romantik bir şarkı eşliğinde gerçekleştirdi. Daha sonra karşılıklı oynayarak evleniyor olmanın mutluluğunu yaşayan genç çifte davetliler de eşlik etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden renkli düğünde neşe ve mutluluk hakimdi.

