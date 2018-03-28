 Mutlu son 

ÖNCEKİ hafta Adana'da yapılan düğünün ardından Alanya'ya gelen genç çift, Alanya Belediye Düğün Salonu'nda bir düğün daha yaparak sevenleriyle eğlendi. Akşam saatlerinde başlayan coşkulu düğüne çok sayıda davetli katıldı. Vur patlasın çal oynasın bir eğlencenin yaşandığı düğündeki renkli atmosfer görülmeye değerdi.
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