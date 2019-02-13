Mustafa Keser yarın 'Sahne'de

MAHMUTLAR Mahallesi'nde yeni hizmete açılan Sahne Alanya, ilk dev konserini Mustafa Keser ile yapacak. Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Mustafa Keser, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Alanya'da olacak. Mahmutlar'da yeni hizmete açılan Sahne Alanya'da en güzel şarkılarını söyleyecek olan Mustafa Keser, hayranlarına unutulmaz saatler yaşatacak. Bu özel geceye tüm herkesi davet eden Sahne Alanya yetkilileri, "Mahmutlar Migros arkasında hizmet veren işletmemizde 14 Şubat akşamı keyifli bir gece yaşanacak" dediler.

