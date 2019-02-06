Mustafa Keser Alanya'da sevgililer için söyleyecek 

MAHMUTLAR'DA yeni hizmete açılan Sahne Alanya'da en güzel şarkılarını söyleyecek olan Mustafa Keser, hayranlarına unutulmaz saatler yaşatacak. Bu özel geceye tüm herkesi davet eden Sahne Alanya yetkilileri, "Mahmutlar Migros arkasında hizmet veren işletmemizde 14 Şubat akşamı keyifli bir gece yaşanacak" dediler.

