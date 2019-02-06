Mustafa Keser Alanya'da sevgililer için söyleyecek 

Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Mustafa Keser, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Alanya'da olacak

Mustafa Keser Alanya'da sevgililer için söyleyecek 
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MAHMUTLAR'DA yeni hizmete açılan Sahne Alanya'da en güzel şarkılarını söyleyecek olan Mustafa Keser, hayranlarına unutulmaz saatler yaşatacak. Bu özel geceye tüm herkesi davet eden Sahne Alanya yetkilileri, "Mahmutlar Migros arkasında hizmet veren işletmemizde 14 Şubat akşamı keyifli bir gece yaşanacak" dediler.
 

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