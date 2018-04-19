 Muratlarına erdiler 

KESTEL Düğün Salonu, geçtiğimiz haftasonunda renkli ve eğlenceli bir düğüne daha sahne oldu. Bilal Mobilya çalışanlarından Fatih Deke, nişanlısı Naşide Zeybek ile dünya evine girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, gelin ve damadın salona gelmesi ile başladı. İlk dansın ardından ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyen genç çift, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Canlı müziğin de olduğu düğünde nikahın ardından doyumsuz bir eğlence başladı. Vur patlasın çal oynasın eğlenen genç çift, düğün sonunda tebrikleri kabul etti.