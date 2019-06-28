Muratlarına erdiler

BEACH Club Doğanay Otel, geçtiğimiz günlerde kalabalık bir düğüne ev sahipliği yaptı. Psikolojik Danışman Emine Öcal, Pelitoğlu Ticaret'te çalışan nişanlısı Samet Şahin ile dünyaevine girdi. Çiftin Doğanay Otel'de yapılan düğünlerine çok sayıda davetli katıldı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'in gerçekleştirdiği nikah merasiminde çiftin şahitliklerini ise Aynur Mete, Hüseyin Cihan Can ve Mehmet Emin Özpelit yaptı. Nikah merasimi sonrası ilk danslarını alkışlar eşliğinde gerçekleştiren Emine ve Samet çiftinin düğün eğlencesi, akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 18:56