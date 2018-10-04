Muratlarına erdiler

YEDİ Bilim Koleji'nde muhasebe görevlisi olarak çalışan Özge Karaca, bir süredir nişanlı olduğu Avukat Alican Uyar ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz haftasonu Sea Star Otel'de yapılan renkli düğüne yüzlerce davetli katıldı. Düğün alanına alkışlarla gelen genç çift, ilk danslarını ise romantik bir şarkı eşliğinde yaptı. Düğünde sahne alan Cüneyt Güzel de doyumsuz bir eğlence yaşattı. Geç saatlere kadar süren renkli düğünün ardından araçlarla konvoy yapıldı.

KINA ÇOBANN'DAYDI

Özge Karaca ve Alican Uyar'ın renkli düğünlerinden önce ise gelenekler yaşatıldı. Türkler'de bulunan Çobann Et Restoran'ın doğa ile iç içe ortamında yapılan geleneksel kına gecesi, renkli görüntülere sahne oldu. Gelinin bembeyaz kıyafetler giyen arkadaşları, gece boyunca vur patlasın çal oynasın eğlendiler. Adeta bir düğünü andıran Çobann Et Restoran'daki eğlenceli gece görülmeye değerdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 23:59