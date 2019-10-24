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Mukarnas'ta özel etkinlik

OKURCALAR'DA hizmet veren Mukarnas Resort Spa Otel'de geçtiğimiz günlerde "Mutfak Mirası" temalı bir etkinlik düzenlendi

PORTAKAL 24.10.2019, 18:58 24.10.2019, 18:59
Mukarnas'ta özel etkinlik
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Mukarnas'ta özel etkinlik
Mukarnas'ta özel etkinlik

OKURCALAR'DA hizmet veren Mukarnas Resort Spa Otel'de geçtiğimiz günlerde "Mutfak Mirası" temalı bir etkinlik düzenlendi. Otelin baş aşçısı Volkan Çalan'ın ev sahipliği yaptığı etkinliğe, bölgede hizmet veren çok sayıda aşçı katıldı. Xperia Saray Beach Otel aşçısı Seyfi Curt'un da katıldığı Mutfak Mirası etkinliğinde çeşitli yarışmalar da düzenlendi. Yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Türk mutfağından lezzetler davetlilere ikram edildi. 

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