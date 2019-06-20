Muhteşem performans

HAYATE Hanım Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Çiğdem Kuzucu, öğrencileri ile hazırladığı 'Güldür Güldür Show' adlı tiyatro oyununu geçtiğimiz günlerde Alanya Kültür Merkezi'nde sergiledi. Yaklaşık 1 yıldır haftasonları 'Güldür Güldür Show' adlı TV programının 4 bölümüne çalışan tiyatro bölümü öğrencileri, sergiledikleri performansla büyük beğeni topladılar. Gösteriye ilgi gösteren tiyatroseverler, oyun sonunda Çiğdem Kuzucu ve öğrencileri tebrik etti. Hayate Hanım Ortaokulu Müdürü İrfan Arık, Türkçe Öğretmeni Çiğdem Kuzucu'ya çalışmalarından ötürü plaket ve çiçek verdi.Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 15:13