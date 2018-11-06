Muhteşem oyun ayakta alkışlandı

İSTANBUL Devlet Tiyatrosu’nda ilk sahnelenmesinin ardından büyük beğeni toplayan oyun, 2001 Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde, En Başarılı Prodüksiyon, En Başarılı Yönetmen Cüneyt Çalışkur, En Başarılı Kadın Oyuncu Sumru Yavrucuk, En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu Rüçhan Çalışkur ödüllerini almıştı. Leenane’in Güzellik Kraliçesi’nin ilk kadrosu, artık aramızda olmayan yönetmeni Cüneyt Çalışkur’un anısına tekrar bir araya gelerek, 10 yıl sonra yeniden sahnelenmeye başlanmasının ardından Alanya'da 35'inci sahnesini yaptı. Sevgi Şanlı'nın Cüneyt Çalışkur anısına yönettiği oyun, Alanyalı sanatseverlerden tam not aldı. Başarılı oyunculuklarıyla izleyicilerden alkış üzerine alkış alan Sumru Yavrucuk, Rüçhan Çalışkur, Yurdaer Okur ve Hakkı Ergök, alçak gönüllülükleriyle de Alanyalıların gönlünde taht kurdu.

HAYRANLAR KAPIDA BEKLEDİ

Oyun sonunda ayakta alkışlanan Leenane'in Güzellik Kraliçesi ekibi, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da geri çevirmedi. Alanyalı hayranlarının AKM kapısında beklediği oyuncular, fotoğraf çekilmek ve hayranlıklarını dile getirmek için sıraya girdi. Yurdaer Okur'un hayranlarından genç bir kadının heyecandan titreyerek konuşmakta zorlanması dikkatlerden kaçmazken, Sumru Yavrucuk, Rüçhan Çalışkur, Hakkı Ergök ve Yurdaer Okur'un genç hayranı sakinleştirmek için gösterdiği çaba akıllara kazındı. Hayranlarıyla oyun bitiminde kısa sohbetler gerçekleştirerek oyun hakkında Alanyalı izleyicilerin görüşlerini de alan usta oyuncular, aldıkları olumlu eleştirilerden dolayı mutluluklarını dile getirdiler.

ÖNCE ALANYA TURU, ARDINDAN MANAVGAT SAHNESİ

Hayranlarına veda ederek dinlenmek için otele geçen ekip, Pazar günü akşam saatlerine kadar Alanya'yı gezdi. Alanya'nın denizinin tadını çıkarmak isteyen Yurdaer Okur, yüzmek için Oba sahiline giderken, ekibin geri kalanı hem alışveriş yapmak hem de Alanya'yı görmek için otelden ayrıldı. Günün ilerleyen saatlerinde otelden çıkış yapan ekip, Manavgat'ta oyunu sahnelemek üzere yola çıktı.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 22:02