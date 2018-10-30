Muhteşem balo

TÜRKİYE Yardım Sevenler Derneği Alanya Şubesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nu bu yıl Beach Club Doğanay Otel'de gerçekleştirdi. Dernek üyeleri ve yardım sevenlerin büyük ilgi gösterdiği 29 Ekim Cumhuriyet Balosu renkli bir atmosferde gerçekleşti. Akşam yemeği ile başlayan etkinlikte Atatürk resimleri konulu bir de sergi açıldı. Davetliler sergiyi dikkatle inceledi ve bol bol fotoğraf çektirdi. TYSD Alanya Şubesi koro şefi Dilek Dilek tarafından da Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Alanyalı işadamları ve esnafların katkılarıyla hazırlanan hediyeler, Cumhuriyet Bayramı anısına katılımcılara takdim edildi. Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Alanya Şube Başkanı Aynur Güner, "Başta Doğanay Otel sahibi sayın Selçuk Doğan olmak üzere tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz" dedi.