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Mühendislerden ilk adım

Makine Mühendisi Yusuf Aydoğan ve Endüstri Mühendisi Zeliha Yavuz, No.40 Cafe'de yapılan şık bir nişan töreni ile evliliğe ilk adımı attılar.

PORTAKAL 02.08.2019, 18:12 02.08.2019, 18:17 Toygar Dim
Mühendislerden ilk adım
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Mühendislerden ilk adım
Mühendislerden ilk adım

ŞERİFE ve Nihat Aydoğan çiftinin oğulları Yusuf Aydoğan ile Gülseren ve Murat Yavuz çiftinin kızları Zeliha Yavuz, geçtiğimiz hafta yapılan keyifli bir nişan töreni ile yüzüklerini taktılar. Bostancıpınarı Caddesi üzerindeki No.40 Cafe'nin şık atmosferinde gerçekleşen törene, Aydoğan ve Yavuz ailelerinin yakınları ile gelin ve damat adayının arkadaşları katıldı. Yusuf ve Zeliha'nın nişan yüzüklerini, gelinin dedesi Duran Yavuz ve Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu taktı. Nişan yüzüklerinin takılmasından sonra başlayan eğlence gece yarısına kadar coşkulu bir şekilde devam etti.

#YUSUF #aydoğan #Zeliha #Yavuz
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