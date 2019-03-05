Müge Öktem Robin Hood'da nefesleri kesti

Ünlü kadın disk jokey Müge Öktem, yıllar sonra geldiği Robin Hood'da yine renkli bir partiye imza attı. Genç DJ güzelliği ile baş döndürürken, seksi kıyafeti ile de nefesleri kesti 

Müge Öktem Robin Hood'da nefesleri kesti
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Müge Öktem Robin Hood'da nefesleri kesti

Müge Öktem Robin Hood'da nefesleri kesti

ROBİN Hood VIP Lounge'ın son bombası DJ Müge Öktem oldu. Bir TV'de yayınlanan 'Bu Tarz Benim' adlı moda yarışması ile ünlenen ve ardından DJ'lik yapmaya başlayan Müge Öktem, Robin'e gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Hazırladığı repertuarı ile hareketli şarkıları arka arkaya çalan DJ Müge Öktem, yıllar sonra tekrar set başına çıktığı Robin Hood'da unutulmaz bir partiye imza attı. 
 

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 15:57
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