Müdür Uyar'a sürpriz kutlama 

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, yeni yaşına renkli bir sürprizle girdi. Geçtiğimiz günlerde doğum günü olan Uyar'a, belediyede çalışma arkadaşları pasta sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında önce çok şaşıran Nazmi Uyar, daha sonra pastasının mumlarını söndürdü. Dilek dilemeyi de ihmal etmeyen başarılı yönetici, "Bu güzel ve özel kutlama için çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.