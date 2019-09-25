Müdür Uyar'a sürpriz kutlama
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, yeni yaşına renkli bir sürprizle girdi.
PORTAKAL 25.09.2019, 19:13
ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, yeni yaşına renkli bir sürprizle girdi. Geçtiğimiz günlerde doğum günü olan Uyar'a, belediyede çalışma arkadaşları pasta sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında önce çok şaşıran Nazmi Uyar, daha sonra pastasının mumlarını söndürdü. Dilek dilemeyi de ihmal etmeyen başarılı yönetici, "Bu güzel ve özel kutlama için çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.
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|9
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|5
|8
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|5
|8
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|5
|7
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|7
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|7
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|6
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|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
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|5
|2
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|5
|2
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|-2
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|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
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|6
|13
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|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
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|6
|8
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|6
|8
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|6
|8
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|6
|8
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|6
|8
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|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|6
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|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
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|6
|4
|20. Watford
|6
|2
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|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
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|11
|4. Barcelona
|6
|10
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|5
|10
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|5
|10
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|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
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|5
|1