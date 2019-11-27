Müdavimleri çoğalıyor
KISA bir süre önce açılan Alanya'nın yeni restoranlarından Bonjour La Vie, her geçen gün müdavimlerini arttırmaya devam ediyor
PORTAKAL 27.11.2019, 17:51
KISA bir süre önce açılan Alanya'nın yeni restoranlarından Bonjour La Vie, her geçen gün müdavimlerini arttırmaya devam ediyor. Alanya'ya özgü yöresel yemeklerden oluşan zengin menüsü ile dikkat çeken Bonjour La Vie, özel günlerde müşterileri için hazırladığı 'Çanhişir Odası' ile de büyük ilgi görüyor. Sabah kahvaltılarında ise çoş çeşitten oluşan serpme kahvaltı veren renkli mekan, muhteşem manzarası ile akşam yemeklerinde de tıklım tıklım doluyor. Önceki gün yine oldukça kalabalık olan Bonjour La Vie'de vakit geçirenler, keyifli saatler yaşadılar.
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|Takımlar
|O
|P
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|13
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|2. Real Madrid
|13
|28
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|27
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