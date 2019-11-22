Müdavimi oldular

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de her fırsatta Tuna Lokantası'na gidiyor. Öte yandan, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Zabıta Müdürü Hasan Akın, Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Kahya ve Destek Hizmetleri Müdürü Hüseyin Yetkin de önceki gün öğle yemeğini Tuna Lokantası'nda yediler. Yüksel ve birim amirleri, yıllardır müdavimi olduklarını belirterek yeni işletmeciler Fazıl Tunç ve Yüksel Karaçay’a hayırlı olsun dileğinde bulundular.