Motivasyon yemeği

Vergi Dairesi karşısında yeni hizmete açılan Nahita Restoran, eN&Bi Home çalışanlarının akşam yemeği buluşmasına sahne oldu 

Motivasyon yemeği
banner404
HABERİN GALERİSİ
Motivasyon yemeği

Motivasyon yemeği

ÇEVRE yolu üzerinde hizmet veren eN&Bi Home mağazasının çalışanları, geçtiğimiz günlerde Nahita Restoran'da verilen motivasyon yemeğinde bir araya geldiler. Firma sahibi Birdal Bulanık tarafından verilen davette zengin menülü bir akşam yemeğinin yanı sıra bol bol sohbet etme imkanı da bulan eN&Bi Home çalışanları, davet sonunda Bulanık'a teşekkür ettiler. Amaçlarının bir arada olarak motivasyonlarını arttırmak olduğunu söyleyen Birdal Bulanık, "Bu tür buluşmaları firma olarak sık sık düzenleyeceğiz. Biz sadece iş arkadaşı değil, büyük bir aileyiz" dedi. 

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 16:41
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
CHP 1 Mayıs'ta alanlarda
CHP 1 Mayıs'ta alanlarda
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479