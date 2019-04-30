Motivasyon yemeği

ÇEVRE yolu üzerinde hizmet veren eN&Bi Home mağazasının çalışanları, geçtiğimiz günlerde Nahita Restoran'da verilen motivasyon yemeğinde bir araya geldiler. Firma sahibi Birdal Bulanık tarafından verilen davette zengin menülü bir akşam yemeğinin yanı sıra bol bol sohbet etme imkanı da bulan eN&Bi Home çalışanları, davet sonunda Bulanık'a teşekkür ettiler. Amaçlarının bir arada olarak motivasyonlarını arttırmak olduğunu söyleyen Birdal Bulanık, "Bu tür buluşmaları firma olarak sık sık düzenleyeceğiz. Biz sadece iş arkadaşı değil, büyük bir aileyiz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 16:41