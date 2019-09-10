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Motivasyon kahvaltısı

Maremont Gayrimenkul sahibi ve Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kayacan, Zencefil Cafe & Restoran'da keyifli bir kahvaltı daveti verdi.

PORTAKAL 10.09.2019, 15:30
Motivasyon kahvaltısı
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MAREMONT çalışanları için düzenlenen zengin menülü kahvaltıda hoşça vakit geçiren katılımcılar, Kayacan'a teşekkür etmeyi ihmal etmediler. Motivasyon kahvaltısının ardından bol bol sohbet etme imkanı da bulan Kayacan ve beraberindekilerin keyiflerine diyecek yoktu.

#Maremont Gayrimenkul #Alanyaspor #Murat Kayacan #Zencefil Cafe & Restoran
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