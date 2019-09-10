Motivasyon kahvaltısı

MAREMONT çalışanları için düzenlenen zengin menülü kahvaltıda hoşça vakit geçiren katılımcılar, Kayacan'a teşekkür etmeyi ihmal etmediler. Motivasyon kahvaltısının ardından bol bol sohbet etme imkanı da bulan Kayacan ve beraberindekilerin keyiflerine diyecek yoktu.