Mırmır'da buluştular

ÖZEL Hamdullah Emin Paşa (ÖHEP) Koleji'nin emekli kadın öğretmenleri, önceki gün Mırmır Restoran'da bir araya gelerek öğle yemeği yediler. Zaman zaman buluştuklarını ve hasret giderdiklerini söyleyen ÖHEP'in emekli kadın öğretmenleri, zengin menülü öğle yemeğinin ardından bol bol sohbet etti.

