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Miniklerden muhteşem gösteri

Özel Peri Anaokulu'nun küçük öğrencileri, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı renkli bir etkinlikle kutladı

Miniklerden muhteşem gösteri

Özel Peri Anaokulu'nun küçük öğrencileri, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı renkli bir etkinlikle kutladı

23 Nisan 2018 Pazartesi 15:56
Miniklerden muhteşem gösteri
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OBA Mahallesi'ndeki Club Olive Garden, Özel Peri Anaokulu'nun etkinliğine ev sahipliği yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan etkinlikte, Peri Anaokulu öğrencileri hünerlerini sergiledi. Günler öncesinden hazırlığını yaptıkları gösterileri anne-babalarına sergileyen öğrenciler, izleyicilerden büyük alkış aldı. 'Türk Bayrağı' temalı gösterilerde dans eden, şarkılar söyleyen ve çeşitli şovlar yapan Peri Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan'ı doyasıya kutladı. Etkinlik akşam saatlerine kadar coşku içerisinde devam etti.

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Özel Peri AnaokuluGösteri23 Nisançocuk Bayramı
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