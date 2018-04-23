Miniklerden muhteşem gösteri

OBA Mahallesi'ndeki Club Olive Garden, Özel Peri Anaokulu'nun etkinliğine ev sahipliği yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan etkinlikte, Peri Anaokulu öğrencileri hünerlerini sergiledi. Günler öncesinden hazırlığını yaptıkları gösterileri anne-babalarına sergileyen öğrenciler, izleyicilerden büyük alkış aldı. 'Türk Bayrağı' temalı gösterilerde dans eden, şarkılar söyleyen ve çeşitli şovlar yapan Peri Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan'ı doyasıya kutladı. Etkinlik akşam saatlerine kadar coşku içerisinde devam etti.
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