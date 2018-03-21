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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Miniklerden mehter şov

Parlayüksel İlkokulu 2-D Sınıfı'nın oluşturduğu Mehter Takımı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde muhteşem bir gösteriye imza attı

Miniklerden mehter şov

Parlayüksel İlkokulu 2-D Sınıfı'nın oluşturduğu Mehter Takımı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde muhteşem bir gösteriye imza attı

21 Mart 2018 Çarşamba 10:22
Miniklerden mehter şov
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ALANYA Parlayüksel İlkokulu 2-D Sınıfı öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Sınıf öğrencileri tarafından oluşturulan Mehter Takımı, 'Ceddin Deden', 'Yelkenler Biçilecek (Fetih Marşı)' ve 'Annem Beni Yetiştirdi (Alay Marşı)' adlı marşları başarıyla icra ettiler. Gönülleri feth eden minik öğrenciler, daha sonra sınıf öğretmenleri Hayat Uysal ile birlikte Çanakkale Marşı'nı işaret dili ile izleyicilere aktardılar. Gösteri sonunda büyük beğeni toplayan minik öğrenciler, anne-babaları ve arkadaşları tarafından uzun süre alkışlandılar. 

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Son Güncelleme: 21.03.2018 11:09
Anahtar Kelimeler:
IlkokulMehter şovçanakkale ZaferiParlayükselMiniklerden Mehter şov
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