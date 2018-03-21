Miniklerden mehter şov

ALANYA Parlayüksel İlkokulu 2-D Sınıfı öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Sınıf öğrencileri tarafından oluşturulan Mehter Takımı, 'Ceddin Deden', 'Yelkenler Biçilecek (Fetih Marşı)' ve 'Annem Beni Yetiştirdi (Alay Marşı)' adlı marşları başarıyla icra ettiler. Gönülleri feth eden minik öğrenciler, daha sonra sınıf öğretmenleri Hayat Uysal ile birlikte Çanakkale Marşı'nı işaret dili ile izleyicilere aktardılar. Gösteri sonunda büyük beğeni toplayan minik öğrenciler, anne-babaları ve arkadaşları tarafından uzun süre alkışlandılar.