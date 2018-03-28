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 Minikler mest etti 

Alanya Karadenizliler Derneği tarafından kurulan ALKARDER Çocuk Korosu, Manavgat İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde sahne aldı

 Minikler mest etti 

Alanya Karadenizliler Derneği tarafından kurulan ALKARDER Çocuk Korosu, Manavgat İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde sahne aldı

28 Mart 2018 Çarşamba 18:14
 Minikler mest etti 
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ESİN Uzkan’ın şefliğinde sahneye çıkan çocuklar, misafirlere keyifli saatler yaşattı. Etkinlikte koro çalışmalarının yanı sıra solo çalışmalar da okundu. Lise öğrencisi Necla Kara, Volkan Konak’ın üç eserini seslendirirken, ilkokul öğrencilerinden Nehir Aladağ da son zamanların hit parçası olan Manuş Baba'dan Eteği Belinde adlı şarkıyı seslendirdi. İki bölümden oluşan konserin ikinci bölümünde ise Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Akapella Korosu sahneye çıktı. Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı bir performans sergileyen Akapella korosu, Devrim Şehitoğlu’nun şefliğinde aldıkları sahnede ayakta alkışlandılar.

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Alanya Karadenizliler DerneğiAlkarderManavgatİbrahim SözenGençlik Merkezi
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