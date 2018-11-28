Minikler Alanyaspor'u ziyaret etti

Alanya Yedi Bilim Koleji öğrencileri, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti

Minikler Alanyaspor'u ziyaret etti
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EĞİTİM Koordinatörü Ersin Özkanlı, Müdür Yardımcısı Ali Kaya, beden eğitimi öğretmeni Hafize Kaya, İlker Keşkek ve Öykü Onuk’un da yer aldığı ziyarette 2. ve 3. sınıf öğrencileri başkan Çavuşoğlu’na çeşitli hediyeler verdi. Beden eğitimi öğretmeni Hafize Kaya, öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Alanyaspor Kulübü ile işbirliği yapmak istediğini söyledi. Başkan Çavuşoğlu ise ‘Alanyaspor Okulumda’ projesi hakkında bilgi vererek öğrencilerin Passolig kartı çıkartmak suretiyle lig maçlarını ücretsiz izleyebileceğini dile getirdi. Daha sonra öğrencilerin Alanyaspor formalarını imzalayan başkan Hasan Çavuşoğlu, ziyaret sonunda öğrencilerle birlikte toplu halde fotoğraf çektirdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 23:52
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