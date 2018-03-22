Minikler 14 Mart'ı kutladı

ALANYA Anadolu Hastanesi'nin geçtiğimiz günlerde minik ziyaretçileri vardı. Ayşegül Abla Kreş öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Alanya Anadolu Hastanesi'ni ziyaret ederek hem doktorların ve sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladı, hem de servisleri gezerek bilgi aldılar. Hazırladıkları çeşitli hediyeleri de Anadolu Hastanesi yöneticilerine veren öğrencilerin meraklı halleri görülmeye değerdi.
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