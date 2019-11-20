Mihrimah'ı gezdirdiler
HER ikisi de Alanya Belediyesi'nde görev yapan Büşra Masatlı Gök ve Ali Gök çifti, geçtiğimiz günlerde kızları Mihrimah'ı da alarak şehir turuna çıktı
PORTAKAL 20.11.2019, 18:30
HER ikisi de Alanya Belediyesi'nde görev yapan Büşra Masatlı Gök ve Ali Gök çifti, geçtiğimiz günlerde kızları Mihrimah'ı da alarak şehir turuna çıktı. Sahil boyunda bir süre yürüyen Gök çifti, Damlataş Parkı'nda çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Takipçileri ise Büşra ve Ali Gök'e çok sayıda beğeni yaptı.
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