MHP'nin en favori isimlerinden Özbek resmen başvurdu

Alper KUTAY

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de makamında ziyaret eden Özbek, “Liderimiz ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin emrinde, Türk milletini yüceltmek ve kıyamete kadar bu cennet vatanda yaşatmak için, Türkiye’miz için, Antalya’mız için, Alanya’mız için, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde MHP Antalya Milletvekilliği aday adayıyım. Çıktığım bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcım olsun. Sağ olun, var olun” dedi.