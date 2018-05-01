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MHP'nin en favori isimlerinden Özbek resmen başvurdu

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için geçen hafta MHP Alanya İlçe Teşkilatı'nda basın mensuplarına ve parti tabanına aday adaylığını açıklayan İnşaat Mühendisi Ömer Özbek, Ankara’ya giderek MHP Genel Merkezi'nde aday adaylığı başvurusunu resmen yaptı

MHP'nin en favori isimlerinden Özbek resmen başvurdu

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için geçen hafta MHP Alanya İlçe Teşkilatı'nda basın mensuplarına ve parti tabanına aday adaylığını açıklayan İnşaat Mühendisi Ömer Özbek, Ankara’ya giderek MHP Genel Merkezi'nde aday adaylığı başvurusunu resmen yaptı

01 Mayıs 2018 Salı 15:00
MHP'nin en favori isimlerinden Özbek resmen başvurdu
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Alper KUTAY

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de makamında ziyaret eden Özbek, “Liderimiz ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin emrinde, Türk milletini yüceltmek ve kıyamete kadar bu cennet vatanda yaşatmak için, Türkiye’miz için, Antalya’mız için, Alanya’mız için, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde MHP Antalya Milletvekilliği aday adayıyım. Çıktığım bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcım olsun. Sağ olun, var olun” dedi.

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