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MFÖ heyecanı

Efsane müzik gruplarından olan Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) üçlüsü, 20 Ekim Pazar günü Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor 

PORTAKAL 16.10.2019, 19:01
MFÖ heyecanı
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ÇETİN Sanat sahibi Çetin Çevik tarafından organize edilen MFÖ konseri, 20 Ekim Pazar günü Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nu sallayacak. Dev konserin bilet satışları sürerken, hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor. Renkli konserde efsaneleşmiş şarkılarını Alanyalı hayranları için söyleyecek olan MFÖ, kulakların da pasını silecek. Organizatör Çetin Çevik, "Bu dev konser için bilet satışlarımız sürüyor. Sonbahara damgasını vuracak olan bu konseri sakın kaçırmayın" dedi. 
 

#Efsane müzik #Mazhar-Fuat-Özkan
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