MFÖ'den Alanya'da müzik şöleni
Türkiye'nin en ünlü müzik gruplarından MFÖ, Alanya'da konser verdi. Binlerce kişinin doldurduğu konser alanında Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur üçlüsü hayranlarına unutulmayacak müzik şöleni yaşattı.
PORTAKAL 21.10.2019, 16:44
MFÖ, Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran yaklaşık 5 bin kişinin dinlediği konsere, 'Ele Güne Karşı' şarkısıyla başladı. Birbirinden sevilen şarkılarını ardı ardına seslendiren MFÖ, şarkı aralarında konsere katılanlar tarafından ayakta alkışlandı. Yılların eskitemediği sanatçılar, hareketli şarkılarda müzik severlerden eşlik etmesini istedi. Müzikseverlerin tüm şarkılarına eşlik ettiği konserde grup, aralarında 'Yaşın 19', 'Ah Bu Ben', 'Sarı Laleler', 'Mecburen', 'Yandım', 'Ele Güne Karşı', 'Güllerin İçinden' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan MFÖ, Alanyalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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