Mevlüt Tuna 1 yaşında
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya İlçe Hizmet Birimi'ne bağlı olarak görev yapan Selahattin Uğurkutu ve eşi Emine Uğurkutu'nun minik oğulları Mevlüt Tuna, 1. yaşına düzenlenen renkli ve kalabalık bir kutlama ile girdi
PORTAKAL 19.11.2019, 22:13
Mahmutlar'daki bir mekanda yapılan kutlamaya, Uğurkutu ailesinin yakınları büyük ilgi gösterdi. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, davetli olduğu kutlamaya gelemeyeceğini bildirerek kendi adını taşıyan Mevlüt Tuna’nın hediyesini Uğurkutu ailesine ulaştırdı.
Bakan Çavuşoğlu, Mevlüt Tuna'nın 1. yaşını telefon açarak kutladı. Pastasının mumlarını anne-babası ve ağabeyleri ile birlikte söndüren minik Mevlüt Tuna, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı.
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