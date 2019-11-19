Mevlüt Tuna 1 yaşında

Mahmutlar'daki bir mekanda yapılan kutlamaya, Uğurkutu ailesinin yakınları büyük ilgi gösterdi. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, davetli olduğu kutlamaya gelemeyeceğini bildirerek kendi adını taşıyan Mevlüt Tuna’nın hediyesini Uğurkutu ailesine ulaştırdı.

Bakan Çavuşoğlu, Mevlüt Tuna'nın 1. yaşını telefon açarak kutladı. Pastasının mumlarını anne-babası ve ağabeyleri ile birlikte söndüren minik Mevlüt Tuna, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı.