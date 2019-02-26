Mete 1 yaşında 

TEL Mağazacılık İnsan Kaynakları Sorumlusu Cüneyt Boz ve FSM Ortaokulu'nda Rehber Öğretmen olarak görev yapan eşi Aytül Boz'un minik oğulları Mete, 1. yaşına keyifli bir kutlama ile girdi. Dimçayı Pınarbaşı Restoran'da geçtiğimiz haftasonu gerçekleşen doğum günü partisine, Boz Ailesi'nin yakınları, akrabaları ve arkadaşları büyük ilgi gösterdi. Pastasının mumlarını anne-babasıyla birlikte söndüren küçük Mete, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı. Davetliler renkli kutlamada Mete'yi hediye yağmuruna tuttu. Eğlenceli kutlama görülmeye değerdi.