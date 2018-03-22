Meşona gecesi

GEÇTİĞİMİZ ay yine Mırmır'da düzenlenen programda renkli bir konsere imza atan Meşona Grubu üyeleri, bu kez akustik sahne ile Alanyalı hayranlarının karşısına çıkacak. Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak olan programın fix menü fiyatı ise 70 TL olarak belirlendi.

