Meslektaşlar evlendi

Alanya Öğretmenevi, geçtiğimiz günlerde son derece renkli bir düğün törenine sahne oldu. Her ikisi de İnşaat Mühendisi olan Derya Kiriş ve Ahmet Alperen, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

Meslektaşlar evlendi
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HABERİN GALERİSİ
Meslektaşlar evlendi

Meslektaşlar evlendi

DSİ Antalya Bölge Müdürlüğü'nde İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Ahmet Alperen, Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü'nde İnşaat Mühendisi olarak çalışan nişanlısı Derya Kiriş ile evlendi. Genç çiftin Alanya Öğretmenevi'nde yapılan renkli düğünlerine, her iki ailenin de yakın akrabaları ve dostları katıldı. Düğün salonuna alkışlar eşliğinde giren çiçeği burnunda çift, ilk danslarını romantik bir şarkıda gerçekleştirdi. Alperen ve Derya çifti, sevenleriyle birlikte gece yarısına kadar eğlenceye devam etti. Davetliler eğlence sonrasında genç çifti tebrik ederek anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmediler.  

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 17:39
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