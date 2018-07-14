Mesleğe geri döndü

Bir dönem çeşitli mekanlarda işletmecilik yapan Alanya'nın sevilen gençlerinden Orhan Öztürk, mesleği olan kokartlı rehberliğe geri döndü

Mesleğe geri döndü
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TURİZMDEN kopamayan genç isim, önceki gün Pamukkale turundaydı. Takipçileri için yaz kokan bir fotoğraf paylaşan Öztürk, fotoğrafına yapılan övgü dolu yorumlara cevap yazmakta zorlandı. 
 

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