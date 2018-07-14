TURİZMDEN kopamayan genç isim, önceki gün Pamukkale turundaydı. Takipçileri için yaz kokan bir fotoğraf paylaşan Öztürk, fotoğrafına yapılan övgü dolu yorumlara cevap yazmakta zorlandı.
Mesleğe geri döndü
Bir dönem çeşitli mekanlarda işletmecilik yapan Alanya'nın sevilen gençlerinden Orhan Öztürk, mesleği olan kokartlı rehberliğe geri döndü
TURİZMDEN kopamayan genç isim, önceki gün Pamukkale turundaydı. Takipçileri için yaz kokan bir fotoğraf paylaşan Öztürk, fotoğrafına yapılan övgü dolu yorumlara cevap yazmakta zorlandı.
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