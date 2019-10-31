Merlot'ta renkli kutlama

İSKELE yolu üzerindeki Merlot Restoran, geçtiğimiz haftasonunda keyifli bir doğum günü kutlamasına sahne oldu. Alanya'da yaşayan İranlı çift Asiyeh ve Hamed Rezazadeh'in oğulları Vihan, kalabalık bir kutlama ile yeni yaşına girdi. Arkadaşlarının büyük ilgi gösterdiği kutlamada gün boyunca eğlenen Vihan, kendisi için özel olarak yapılan pastasının mumlarını da tek seferde söndürdü. Eğlenceli kutlama görülmeye değerdi.