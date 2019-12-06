Memleket havası aldı

Yaz boyunca Ege sahillerinde müzik çalarak tatilcileri coşturan DJ Sawaş, doğal havuzları ünlü Koru Mahallesi'nde manzaranın tadını çıkardı. Takipçileri için sosyal medya hesabından bol bol fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmeyen başarılı DJ, paylaşımına çok sayıda beğeni aldı.

