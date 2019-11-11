Melek Mosso Alanya'ya geliyor
Ünlü sanatçıların şarkılarına yaptığı cover düzenlemeler ile son yılların en popüler isimlerinden olmayı başaran Melek Mosso, 23 Kasım'da Illusion Event Hall sahnesinden Alanyalı hayranlarına seslenecek
PORTAKAL 11.11.2019, 22:43
DÜZENLEDİĞİ dev konserlerle adından sıkça söz ettiren Illusion Event Hall, 23 Kasım Cumartesi gecesi renkli bir konsere daha ev sahipliği yapacak. Ünlü video paylaşım sitesi YouTube'a ünlü sanatçıların şarkılarını seslendirdiği cover düzenlemelerini yükleyerek kısa sürede büyük bir üne kavuşan genç sanatçı Melek Mosso, Alanyalı hayranları ile ilk kez Illusion'da bir araya gelecek. Bugüne kadar söylediği tüm şarkıları konserinde seslendirecek olan Melek Mosso, "23 Kasım'da Alanya'dayım. Tüm sevenlerimi Illusion Event Hall'e bekliyorum" dedi.
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