Melek Mosso Alanya'ya geliyor

DÜZENLEDİĞİ dev konserlerle adından sıkça söz ettiren Illusion Event Hall, 23 Kasım Cumartesi gecesi renkli bir konsere daha ev sahipliği yapacak. Ünlü video paylaşım sitesi YouTube'a ünlü sanatçıların şarkılarını seslendirdiği cover düzenlemelerini yükleyerek kısa sürede büyük bir üne kavuşan genç sanatçı Melek Mosso, Alanyalı hayranları ile ilk kez Illusion'da bir araya gelecek. Bugüne kadar söylediği tüm şarkıları konserinde seslendirecek olan Melek Mosso, "23 Kasım'da Alanya'dayım. Tüm sevenlerimi Illusion Event Hall'e bekliyorum" dedi.