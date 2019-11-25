Melek Mosso, Alanya'da Illusion'u salladı
Ünlü sanatçı Melek Mosso, Alanya'daki ilk konserinde büyük bir coşku yarattı. Illusion'daki dev konser tıklım tıklımdı
PORTAKAL 25.11.2019, 00:38
ALANYA'NIN en renkli ve en popüler eğlence mekanlarından olan Illusion Event Hall, haftasonunda unutulmaz bir geceye daha ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Melek Mosso, Alanya'daki ilk konserini Illusion'da verdi. Ünlü sanatçıların dillere pelesenk olmuş şarkılarını cover düzenlemeleri ile söyleyen Melek Mosso, tüm şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Sesi ve yorumu ile olduğu kadar güzelliği ile de beğeni toplayan başarılı sanatçı, yaklaşık 2 saat süren konserinde büyük bir coşku yarattı.
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