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Mekan aynı pozlar farklı

Alanya'nın sevilen gençlerinden olan Cihan Topal, yakın arkadaşı Nuri Bora ile önceki gün Lui Beach&Lounge'da akşam kahvesi içti

PORTAKAL 06.09.2019, 22:45
Mekan aynı pozlar farklı
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BİRLİKTE hoşça vakit geçiren Topal ve Bora, birbirlerine poz vermeyi de ihmal etmediler. Nuri Bora objektife bakarken, Cihan Topal ise bakmadan poz verdi. İkilinin aynı anda sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarına ise kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

#Alanya
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