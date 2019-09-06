Mekan aynı pozlar farklı

BİRLİKTE hoşça vakit geçiren Topal ve Bora, birbirlerine poz vermeyi de ihmal etmediler. Nuri Bora objektife bakarken, Cihan Topal ise bakmadan poz verdi. İkilinin aynı anda sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarına ise kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.