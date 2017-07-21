Mekan aynı adı farklı

DAHA önce Han Restoran olarak hizmet veren işletme, Mangal Et ve Kebap evi olarak hizmet vermeye başladı. Damak tadına önem verenleri Mangal'a beklediklerini söyleyen Hakkı Uysal, "Bu lezzetleri hiç bir yerde bulamazsınız" diyerek de iddialı konuştu.
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