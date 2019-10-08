Masatlı dede oldu

ALANYA Belediyesi Çözüm Masası'nda görevli Büşra Masatlı Gök ve yine Alanya Belediyesi'nde görevli Ali Gök'ün minik kızları geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi. Alanya'nın tanınmış simalarından gazeteci Necati Masatlı'nın da torunu olan Gök ailesinin minik üyesi, hem ailesini hem de yakınlarını sevince boğdu.