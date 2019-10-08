Masatlı dede oldu
ALANYA Belediyesi Çözüm Masası'nda görevli Büşra Masatlı Gök ve yine Alanya Belediyesi'nde görevli Ali Gök'ün minik kızları geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi.
PORTAKAL 08.10.2019, 19:09
ALANYA Belediyesi Çözüm Masası'nda görevli Büşra Masatlı Gök ve yine Alanya Belediyesi'nde görevli Ali Gök'ün minik kızları geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi. Alanya'nın tanınmış simalarından gazeteci Necati Masatlı'nın da torunu olan Gök ailesinin minik üyesi, hem ailesini hem de yakınlarını sevince boğdu.
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|10
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|7
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|6
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|-2
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|P
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|8
|15
|4. Leicester City
|8
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|14
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|14
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|9
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|6
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|9
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|8
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|7
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|5
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|2