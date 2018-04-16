Masalları aratmayan düğün

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ALANYA'NIN tanınmış ailelerinden Ayşe ve Hayri İçmen çiftinin Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan oğulları Yılmaz İçmen, bir süredir nişanlı olduğu Neslihan ve Hüseyin Sezen çiftinin güzel kızları Dilara Sezen ile evlendi. Genç çiftin Banana Beach Club'da yapılan eğlenceli düğünlerine, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Gökçen Özdoğan Enç, Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖNCE TEBRİK SONRA CÜZDAN

Düğün alanına el ele girerek ilk danslarını yapan Dilara Sezen ve Yılmaz İçmen, daha sonra davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' dediler. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'in kıydığı nikahın şahitleri arasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milletvekilleri Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın ve Gökçen Özdoğan Enç de vardı. Nikahın ardından genç çifti ilk tebrik eden Bakan Çavuşoğlu oldu. Dilara ve Yılmaz'a mutluluklar dileyen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra nikah cüzdanını genç çifte verdi.

CÜNEYT HERKESİ OYNATTI

Banana Beach Club'da yapılan renkli düğünde, O Ses Türkiye'nin yıldızı ve Alanya'nın sevilen sesi Cüneyt Güzel sahne aldı. Söylediği birbirinden hareketli şarkılarla davetlileri coşturan Cüneyt, düğüne katılan tüm davetlileri bol bol oynattı. Akşam saatlerinde başlayan Dilara ve Yılmaz'ın eğlenceli düğünleri, gece yarısına kadar devam etti.

