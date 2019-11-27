Masaları aratmadı

ALANYA'NIN tanınmış ailelerinden Sami ve Hatice Bekar çiftinin güzel kızları Nimet Bekar, Nesrin ve Uğur Deveci çiftinin oğulları Onur Deveci ile dünyaevine girdi. Banana Otel'de yapılan renkli bir düğüne yüzlerce davetli katıldı. Renkli düğünde zengin menülü bir akşam yemeği vardı. Aile üyeleri davetlilerle yakından ilgilendi. Düğün öncesi heyecandan yerlerinde duramayan Nimet ve Onur, alkışlar arasında nikah yapılacak alana girdikten sonra ilk danslarını yaparak heyecanlarını yendi. Daha sonra davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyen yeni evli çift, nikahın ardından arkadaşlarıyla birlikte vur patlasın çal oynasın eğlendi. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden düğün sonunda davetliler, Nimet Deveci ve Onur Bekar'ı tebrik ederek mutluluklar diledi.